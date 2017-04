Kiel.. „Vor Jahren las ich einen Satz von Gustav Klimt, der sinngemäß lautete: ,Es ist schade, dass die Kunst im Museum auf ihrem Hintern sitzt.’ Diesen Satz fand ich großartig“, sagt Serbay. In jüngster Zeit sorgt er im Sinne Klimts für den notwendigen Tritt in den Hintern der Museumskunst.

Gemälde aus dem späten 19. und 20 Jahrhundert sind das Ausgangsmaterial für seine Bildwerke, der Museumsberg Flensburg widmete ihm im Oktober letzten Jahres dafür eine Sonderausstellung. In Kiel sind ein paar neue Arbeiten hinzugekommen. „Ich suche mir plakative Ausschnitte, die mich ansprechen. Ich fotografiere und bearbeite sie digital so, dass kräftige Farben dabei herauskommen, denn ich will die Pop Art“, erzählt der 70-Jährige.

Mit der Ausstellungseröffnung feiert der Kunstverein Haus 8, in dessen Vorstand Serbay ist, sein fünfjähriges Jubiläum. Begleitend dazu wird ein Katalogbuch vorgestellt, das auf die Ausstellungen und Veranstaltungen der vergangenen Jahre zurückblickt.

Heiligendammer Str. 15. Eröffnung Sonnabend, 17 Uhr. Bis 28. Mai. Do +Fr 15-18, Sa +So 14-18 Uhr