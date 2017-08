Tanzbarer Sound aus Madagaskar

Kiel. Mehrheitlich sind es Stücke aus der eigenen Feder von ihrem Debütalbum "Raoky" (2015) und dem neuen namens "Niova", gesungen auf Englisch, Französisch und einige wohl auch auf Malagassy. Coversongs gibt es auch. Etwa eine gegen Ende dynamisch ins Rockige ausbrechende Version des vor allem durch Harry Belafonte populären Folk-Songs Jamaica Farewell. Und auch eine mehr als achtbare Interpretation des Otis-Redding-Klassikers Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song), bei der Bandleader Dada reichlich Druck in seine Stimme packt.

Technisch haben Dada (Gesang, Akustikgitarre), der schon als Fünfjähriger erste Bühnenluft schnupperte, Artur (Bass), Brunell (Schlagzeug) und der als einst als Helfer in einer öffentlichen Schule in Madagaskar zu Band hinzugestoßene E-Gitarrist Marvin aus Bremen eine ganze Menge drauf, was sie auch immer wieder in Soli unterstreichen. Nach und nach sammeln sich immer mehr Tänzer vor der Bühne, rund drei Dutzend sind es gegen Ende des Konzerts nach knapp zwei Stunden.