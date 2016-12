Konzert in der ausverkauften Pumpe

Das Jahresabschlusskonzert der Kieler Reggae- und Skapunkband Tequila and the Sunrise Gang ist mittlerweile erfolgreiche Tradition: Auch bei der neunten Auflage war die Kieler Pumpe proppenvoll und nahm die Party- und Tanzaufforderung wie gewohnt ausgelassen an.