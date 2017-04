Kiel. Unter dem Motto "The First Cut is the Deepest" spiegeln die Debüt-Arbeiten unterschiedliche dokumentarische Ansätze. Am kommenden Freitag (19 Uhr) sowie am 3. Mai (20.30 Uhr) sind sie im Kino in der Pumpe zu sehen.

"The Dads Are Alright" von Max Gnutzmann, Ines Lenkersdorf und Tim Witte porträtiert drei Väter in den gegenwärtigen Zeiten, wo die Rolle des Vaters zwischen alten patriarchalen Strukturen und freundschaftlichem Partner der erwachsen werdenden Kinder neu verhandelt wird.

Auf Flughäfen, einen typischen Ort des Fernwehs und des Transits zwischen Lebenswelten, haben sich Anna-Lena Bach und Anna Lena Möller für "Last Minute[s]" begeben. Mit selbstreflexiven und experimentellen Groß- und Makroaufnahmen von Körperdetails spüren Elena Kruse und Lara Timm in ihrem Film "cover" Prinzipien der Reklame nach.

"Knäckebrot mit Tomatenmark" aßen Protagonist Hans Willi Hansen und seine vier Freunde, als sie sich zu Hippie-Zeiten in selbst zusammengeschraubten Autos auf eine Tour quer durch die Sahara machten - viel Stoff für das sechsköpfige Filmteam um Sandra Gäßler und Stephanie Hinderliter. Die bewegte Geschichte der St. Nikolai Kirche erzählt "Kiels alte Seele" von Borris Blumenau und Lukas Knaack in Interviews und mit Archivmaterial aus Landes- und Stadtarchiv.

Freitag, 19 Uhr; Mi., 3. Mai, 19.30 Uhr, Kino in der Pumpe. Infos und Trailer zu den Filmen auf Facebook, Suchbegriff „The First Cut“.