Selbstfindung eines Künstlers

Flensburg. Flensburg präsentiert die entrümpelte, fünfaktige “Oeser-Fassung”: Vorspiel und Nachspiel im berühmten Weinlokal “Lutter” sind im Realen verankerte Rahmenakte für drei vom Antihelden Hoffmann phantasierte “Frauen­akte”.

Diesem Hoffmann, den im alkoholgeschwängerten Weinlokal Züge von Verzweiflung, Ekel und Dilirium prägen, verleiht Ralf Simon eindringliche Statur: ein geradliniger “deutscher” Tenor mit feinem Schattierungszauber und Leiden­schaft - die bekannte “Klein-Zack-Arie” etwa gerät ihm zum bizarr-eleganten Lehrstück musiktheatralischer Raffinesse. Ihm zur Seite Paulina Schulenberg als allgegenwärtige Muse: gelegentlich etwas herb, aber mit gesundem, strahl­kräftigen Mezzo­sopran und reichem Spektrum zwischen Anteilnahme und mephistophelischer Gewandheit ab.

Keine Irritationen

Hausherr und Regisseur Peter Grisebach und sein Ausstatter Michele Lorenzini verzichteten auf modische Irritationen, beließen den Olympia-Akt in der lächer­lichen Decadence des ancien-régime, verorteten die karrieresüchtige Antonia im piefigen Bürgermilieu, um im Venedig-Akt jugendfreie Verruchtheit anzudeu­ten. Etwas überzeichnet Charaktertenor Samuel Smith in den vier burlesken Kretin­partien, stolperte, zeterte und blökte in artifi­zieller Behändigkeit durch die Szene.

Maschinenpuppe Olympia, der Amelie Müller interessante, blitzsaubere Koloratur­details verlieh; Bürger­tochter Antonia, die sängerischen Ehrgeiz über mögliches Eheglück stellt: Anna Schoeck mit letztlich beklemmender Wahrhaftigkeit. Und Julia Mintzer als fatale Plorösenmieze Giuletta mit lasziver Attitüde.

Deutsche Romantik, wenig filigrane Eleganz

Der Rest des zahlreichen Sängerpersonals voll bei der Sache, wobei “Bösewicht vom Dienst” Kai-Moritz von Blankenburg mit abgründigem Pestilenz-Belcanto dem tumben Hoffmann das Leben schwer machte.

Klanglich und darstellerisch trefflich der vielbeschäftige Chor (Ltg.Bernd Steppu­ttis) nebst solide aufspielenden Landessinfonikern, denen GMD Peter Sommerer zwar deutsche Romantik à la E.T.A.Hofmann, aber wenig filigrane Eleganz des Wahlfranzosen Jacques Offenbach ent­lockte.

Von Detlef Bielefeld