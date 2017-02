Ein wenig fühlt man sich an Sprachlernsendungen im Bildungs-TV erinnert, wenn August und Judy in Rike Reinigers zweisprachigem Kinderstück „Lost and Found – ein Herz und andere Dinge“, das in der Inszenierung von Astrid Großgasteiger am Sonnabend im ausverkauften Jungen Theater im Werftpark Premiere feierte.