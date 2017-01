Die britische Theatergruppe „1927“, die bereits vor einigen Jahren mit Mozarts „Zauberflöte“ an der Komischen Oper Berlin für einen außerordentlichen Erfolg sorgte, ist jetzt ein weiteres Mal in der deutschen Hauptstadt zu Gast und fasziniert das Publikum mit Igor Strawinskys Ballett „Petruschka“ und Maurice Ravels einaktiger Oper „L'enfant et les sortilèges“ (Das Kind und die verzauberten Dinge).