Zum Thespis-Abschluss gab es drei erste (Geld-)Preise, erneut von den Kieler Nachrichten gestiftet, sowie drei besondere Anerkennungen der Jury und einen Preis der Festivalleitung: Thespis-Preisträger 2016 sind (v.li.) Vladimir Petrovich (1. Preis, für Elena Dudich, „Secondhand-Zeit“), Yaser Khaseb (1. Preis, „Mysterious Gift“), Stephen Ochsner („The Maxims of Peter Pockets“), Nozomi Satomi (1. Preis, „A Life in my Bag“), Souad Janati („Mira“) und Mateusz Nowak („Von vorne und von hinten“).

Quelle: EN; Erik Nielsen