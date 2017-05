Thomas Kapielski in Kiel Lichterkette in düsteren Zeiten

Kiel. Im Mittelpunkt stand sein jüngster, bei Suhrkamp erschienene Band „Leuchten: A- und So- Phorismen“, in dem der der gebürtige Berliner, auch bekannt als Künstler und Musiker im „Original Oberkreuzberger Nasenflötenorchester“, eine Sammlung hintersinnig-humorvoller Gedankenblitze, Betrachtungen und Anekdoten als Lichterkette in düsteren Zeiten funkeln lässt.

Seinen Gast in eine literarische Schublade einzusortieren, sei nahezu unmöglich“, so Arne Zerbst, „wenn überhaupt dann irgendwo zwischen Al Bundy und Arno Schmidt.“ Der Präsident der Kunsthochschule verzichtete aufgrund der zu erwartenden ungewöhnlichen Lesung auf die obligatorische Diskussionsrunde, um den Texten mehr Raum zu geben. Eine gute Entscheidung. Spontan stellte Kapielski beim Durchblättern des Bandes – von hinten nach vorne - sein Leseprogramm zusammen, unterbrochen von lächelndem Kopfschütteln und der Bemerkung: „Mein Gott, was hat man da alles geschrieben....“ Einige Texte sind der „Tierabteilung“ zugeordnet und denken etwa nach über die potentielle Cleverness der Vierbeiner, die vielleicht nur vorgeben nicht sprechen zu können, weil sie sonst zur Schule geschickt und später arbeitslos werden könnten. Woanders philosophiert der studierte Philologe und Physische Geograph über die Wege verschwundenen, getilgten Lichts, kurz: „Tilgicht“, ultrakurze Thesen wie: „Ohne Mängel bliebe jede Perfektion mangelhaft“, klingen nach.