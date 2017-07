Büdelsdorf. Da müssen in der ACO Thormannhalle schon Reserven der Virtuosität ausgepackt werden, um den Wünschen des herrlich hibbelig engagierten 72-jährigen Gastdirigenten pünktlich nachzukommen.

Koopman, Organist, Cembalist, Dirigent und Professor für Musikwissenschaft ist längst so etwas wie ein Guru in der Szene der „historisch Informierten“ und allemal einer der profiliertesten Bach-Interpreten überhaupt. Er hat naturgemäß ganz genaue Vorstellungen, wie hier getanzt werden soll. Und in welcher Aufstellung. Deshalb rückt er die Oboen näher an sich heran, zwischen die Ersten und Zweiten Violinen. Rechts bilden Kontrabässe und Celli mit dem Fagott den Bass-Block. Mittendrin zirpt das Cembalo. Und hinten werden die Trompeten zu Glanz und Gloria, die Pauke zu knackigen Wirbeln auf allen Schlusstönen ermuntert. Auch wenn letztere nicht explizit in den Noten stehen. Das barocke Fest muss Schnell- und Leuchtkraft entwickeln.

„Ich liebe es, wenn jede Passage irgendwo hinzielt“, erläutert der Dirigent und singt Betonungen im Gefüge der Taktschwerpunkte herbei.

Auffällig ist: Hier wächst im Barock- und Klassik-Repertoire rasch zusammen, was bislang nicht zusammengehörte. Die Mitglieder der Orchesterakademie 2017 sind schon einige Tage vor Ort, haben Kammermusik und Sektionsproben gemacht. Aber als Kollektiv kann man ihre Existenz noch in Minuten angeben.

Das ganz große Orchesterformat entsteht jedoch erst, wenn der Chef Visite macht: Christoph Eschenbach nimmt am 18. Juli die Probenarbeit auf und wird Werke von Brahms, Dvorák und Bernstein einstudieren.

www.shmf.de/oa

Von Christian Strehk