Es gibt glänzende Spiegelfolien, in der die Glastierchen von Laura glitzern. Vorhänge, die Durchblicke ermöglichen und sie gleich wieder vernebeln. Licht, das sich in den Falten fängt und bricht. Und von der Seite blinkt die Leuchtreklame des nahegelegenen Tanzlokals „Paradiso“ herein.