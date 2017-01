Hamburg. Lienhard sagte, er sei vor zehn Jahren mit Udo Jürgens bei der Premiere gewesen. Für Udo sei das Musical ganz wichtig gewesen. Dass das Musical jetzt nach zehn Jahren wieder nach Hamburg an der Stätte seiner Geburt zurückgekehrt sei, "das ist schon ein wenig emotional, vor allem, da Udo nicht mehr dabei ist."

Das Stück wird nach Angaben von Stage Entertainment bis zum Sommer zu sehen sein. Das Publikum erwartet Hits wie "Aber bitte mit Sahne", "Mit 66 Jahren", "Vielen Dank für die Blumen" und "Ich war noch niemals in New York". Das Musical löst "Das Wunder von Bern" ab, das sich am 5. Januar verabschiedet hatte.

"Ich war noch niemals in New York" hatte 2007 in der Hansestadt Weltpremiere gefeiert. Seitdem sahen mehr als vier Millionen Menschen die Produktion, die neben Deutschland auch in Österreich (Wien), der Schweiz (Zürich) und in Japan (Tokio) aufgeführt wurde.

dpa