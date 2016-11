Hamburg. Im Operettenhaus verfolgte der Sänger, wie die Hauptdarsteller Serkan Kaya und Josephin Busch zusammen mit dem Ensemble seine Hits "Andrea Doria" und "Reeperbahn" interpretierten, teilte die Stage Entertainment mit. Bis Sommer 2017 soll das "Lindical", das zuvor mehr als fünf Jahre in Berlin lief, hier zu sehen sein. Insgesamt drei Lindenberg-Songs wurden für die Hamburger Aufführungen in der Regie von Ulrich Waller neu in das Stück integriert. Neben "Reeperbahn" noch "Einer muss den Job ja machen" und "Durch die schweren Zeiten" von seinem Album "Stärker als die Zeit".

dpa