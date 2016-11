So einen trifft man nicht alle Tage. Mit der dicken Zigarre, der motzigen Pose zwischen Rockstar und Rambo. „Mein Haus steht stattlich da!“, dröhnt er in die Runde, und das könnte auch so weitergehen: meine Felder, mein Landsitz, mein Gold … Aber Philipp Hochmair spricht hier Jedermann, und da ist kaum ein Wort, das nicht aus dem Text von Hugo von Hofmannsthal stammt. Im Rahmen des Monodrama-Festivals Thespis berscherte der Thalia-Schauspieler dem Publikum einen klotzigen Theaterabend.