Heikendorf. In allen drei Häusern werden Gemälde und Zeichnungen, Farbholzschnitte, Lithografien und Skulpturen von Heinrich Blunck (1891 - 1963) und Georg Burmester (1864-1936), Rudolf Behrend (1895 – 1979), Werner Lange (1888-1955), Karin Hertz (geb. 1921) und Oscar Droege (1898 – 1983) gezeigt.

„Künstlerkolonie Heikendorf auf Reisen“ lautet das übergeordnete Thema, das in jedem Haus einen eigenen Schwerpunkt ins Visier nimmt. So heißt es in Schönberg „Unterwegs in Schleswig-Holstein“, „Ab in den Süden“ lautet das Motto in Plön, „Auf in den Norden“ geht es in Heikendorf. Einige Arbeiten sind bisher nicht gezeigt worden, darunter ein farblich reduziertes Scheunenbild von Blunck, das in Schönberg hängen wird.

„Wir wollen erreichen, dass auch langjährige Begleiter unserer Arbeit überrascht werden und Neues entdecken können“, sagt Sabine Behrens. Die Leiterin des Künstlermuseums Heikendorf, die viele Bilder restaurieren und rahmen lassen musste, hat unter anderem ein lange nicht gezeigtes Triptychon von Rudolf Behrend aus den 60er Jahren aus dem Magazin geholt und freut sich an den fröhlichen Motiven. „Die Bilder machen einfach gute Laune.“

Museum Plön. Eröffnung Freitag, 19.30 Uhr. Bis 10. Sept. Di-So 10-12, 14-17 Uhr

Künstlermuseum Heikendorf, Eröffnung Samstag, 17 Uhr. Bis 27. Aug. Di-Sa, 14-17 Uhr, So 11-17 Uhr

Probstei Museum Schönberg, Eröffnung Sonntag, 11.15 Uhr. Bis 20. August Di-So 14-17 Uhr, Do zusätzl. 10-12 Uhr