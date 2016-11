Hamburg. Kaya sei in ein Krankenhaus gebracht worden, das er inzwischen aber wieder verlassen habe. Er sei nicht schwer verletzt.

Die Premiere am nächsten Donnerstag werde gleichwohl ohne ihn stattfinden. Alle Rollen in dem Stück um das Leben von "Panikrocker" Udo Lindenberg (70) seien drei- oder vierfach besetzt. Kaya verkörperte Lindenberg bereits in Berlin, wo das "Lindical" fünf Jahre lief. Für Hamburg hat der Darsteller allerdings keinen Vertrag über die komplette Spielzeit. Wann er auf die Bühne zurückkehre, sei noch unklar, sagte der Sprecher. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor über den Unfall berichtet.

