Kiel. Als einziger kehrte Niebuhr nach sechs Jahren nach Kopenhagen zurück. Mit einem ausführlichen Reisebericht, den ersten zuverlässigen Karten vom Roten Meer und dem Jemen sowie dem Nachlass des verstorbenen Mitreisenden und schwedischen Botanikers und Linné-Schülers Peter Forskål.

An den Forscher, der 1778 als Justizrat und Landvermesser von Kopenhagen nach Meldorf in Dithmarschen kam und dort bis zu seinem Tod 1815 lebte, erinnert jetzt die Kieler Universitätsbibliothek, die Niebuhrs Nachlass beherbergt und nun neben den Erstausgaben seiner Reiseberichte auch Karten und Blätter aus Forskåls Pflanzenarchiv zeigt. „Wir zeigen Schleswig-Holstein schon früh im globalen Zusammenhang – und dass Niebuhr ein großer Schleswig-Holsteiner ist“, sagt Prof. Martin Krieger, Nordeuropa-Historiker an der Christian-Albrechts-Universität, der die Ausstellung zusammen mit Alexandra Belec vom Historischen Institut und Martin Nickol, Stellvertretender Direktor des Botanischen Gartens, konzipiert hat. „Und es war die erste rein wissenschaftliche Expedition, ganz im Geiste der Aufklärung.“

Bis nach Bombay führte Niebuhr die Reise, die als bibelkundliche Spurensuche begann und dann zur aufklärerischen Welterkundung wurde. In Wort und Bild hielt er dabei seine Eindrücke fest – von indischen Tempeltänzerinnen bis zu der persischen Ruinenstadt Persepolis. Seine präzisen Kopien der dortigen Keilschrift-Denkmäler sollten später zur Grundlage für deren Entschlüsselung werden. Auch wie die Grenzer ungläubig das Reisegepäck durchforsten, berichtet Niebuhr. „Die suchten Gold und materiellen Wert“, so Martin Nickol: „Dass das Wertvolle die Erkenntnis war, das haben sie nicht erkannt.“

Unibibliothek Kiel, Leibnizstraße 9. Eröffnung, 11. Mai, 19 Uhr. Bis 1. Oktober. Mo-Fr 9-22, Sa 9-20, So 10-18 Uhr. Dazu läuft eine Vortragsreihe im Botanischen Institut (jeweils Do, 18 Uhr), die am 18. Mai mit einem Vortrag von Dieter Lohmeier beginnt. Programm unter: www.ub.uni-kiel.de/ausstellungen