Vince Ebert im ausverkauften Metro-Kino

Kiel. Die Lacher hatte der Mann von Anfang an auf seiner Seite. Zum Auftakt seiner neuen Bühnenshow im rappelvollen Metro-Kino lässt Vince Ebert, ein paar eindeutige Beispiele über gescheiterte Zukunftsprognosen fallen. Da wurden einst vollmundige Ansagen gemacht, wie die von IBM, die in den 1940er-Jahren den Bedarf von maximal fünf Computern für die ganze Welt vorhersagten. Legende ist auch der Spruch von Warner Brothers: „Wer zum Teufel will schon Schauspieler sprechen hören?“

Vince Ebert plaudert locker und bringt dabei eine enorme Menge an Informationen in seinem Programm unter. Bindet zusammen, was sonst so nicht unbedingt zusammengehört: harte Fakten und (selbst-) ironische Interpretationen. So erklärt er etwa das Zeitparadoxon in wenigen Sätzen: Könnte man in die Vergangenheit reisen und würde seinen Vater töten, könnte man nicht geboren werden und ergo also auch nicht in der Zeit zurückreisen, sagt Ebert: „Dafür gibt es eigentlich nur eine Erklärung: Ihre Mutter hatte ein Affäre!“

So geht es munter hin und her. Ebert möchte etwa ein Rückgrat aus Stammzellen züchten: „Das könnte den Bundestag revolutionieren.“ Ihm zur Seite steht Computerstimme VAL. Allerdings eine etwas altbackene Version, die durchaus mal einen Update in Sachen Mann-Frau-Humor vertragen könnte.