Kiel. Im Kieler Opernhaus lassen die Philharmoniker die Tonketten-Gischt rasant aufschäumen. Im eleganten Fluss der Partitur kann der tschechische Alte-Musik-Spezialist Luks auf einfühlsame Sängerleistungen bauen. Die argentinische Sopranistin Mercedes Arcuri gestaltet die liebesängstlichen, dann liebeserfüllten Pastoraltöne der Nymphe Skylla mit viel Sinn für warme Farbwerte, Resonanz und Sprachmodulation. Die extrem lyrische, zu keiner Expansion fähige, aber an vielen Stellen hinreißend sanft säuselnde Tenor- und „Haute-Contre“-Stimme des Dänen Valdemar Villadsen passt als Glaukos bestens zu ihr.

Den herben Widerpart zu beiden bietet die von Eifersucht angefressene und deshalb gefährlich rachsüchtige Zauberin Circe. Die georgische Mezzosopranistin Tatia Jibladze fesselt mit einer reichen Palette von bitterbösen Schattierungen.

Obwohl es keinen Gegenwind für das Regie-Team von der Choreographin Lucinda Childs gibt, werden sich an der szenischen Umsetzung die Geister scheiden. Man kann das nämlich spannungsvoll asketisch und fantasievoll der Tiefsee abgeschaut oder herzlich langweilig und ästhetisch reichlich scheußlich finden.

Paris Mexis badet in seiner Ausstattung in allerlei Meeresfrucht-Assoziationen. Im glitschigen Übergang zu phallischen Symbolen zeigen sich so nach Nietzsche die „Schamteile der menschlichen Seele“: Neid und Eifersucht.

www.theater-kiel.de

Von Christian Strehk