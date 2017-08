Gewinnen Sie zwei Tickets nach Wacken

Kiel. Im schönen Schleswig-Holstein findet vom 3. bis zum 5. August 2017 das Wacken Open Air, das größte Metal-Festival der Welt statt. 150 Bands spielen auf acht Bühnen, von Megadeth bis Turbonegro.

Wollen Sie beim W:O:A dabei sein? Dann machen Sie mit bei unserer Verlosung und gewinnen sie 1x2 Tickets inklusive Camping. Die Karten haben einen Wert von 220 Euro und werden von MagentaMusik 360 zur Verfügung gestellt.

Wie Sie mitmachen können

Liken Sie auf unserer Facebook-Seite den Gewinnspiel-Beitrag und markieren Sie in einem Kommentar die Person, mit der Sie am Donnerstag nach Wacken aufbrechen möchten. Der Gewinner wird am heutigen Mittwoch um 18 Uhr auf der Facebookseite der Kieler Nachrichten bekanntgegeben.

Wacken Open Air im Livestream sehen

Wenn Sie das Wacken Open Air zu Hause und unterwegs erleben möchtet, findet ihr ab dem 3. August den Livestream vom Festival auf www.magenta-musik-360.de und in der MagentaMusik 360 App. Mit dem 360°Livestream seid ihr direkt im Geschehen und könnt euch die Festival-Auftritte inmitten der headbangenden Fans oder sogar auf der Bühne ansehen.