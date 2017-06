Vom Hafen an den Timmendorfer Strand

Niendorf. Aus seiner Sicht überwögen die Vorteile eines Umzugs, sagte gestern der schwedische Posaunist Nils Landgren, künstlerischer Leiter der Jazz Baltica. „In Timmendorfer Strand gibt es eine sehr gute Infrastruktur, vielleicht sogar besser als in Niendorf.“ Es böten sich viele Spielorte wie der neue und der alte Kurpark, die Trinkkurhalle, kleine Night-Clubs und der Saal im Maritim-Seehotel, wo ähnlich viele Gäste Platz fänden wie in der Halle auf der Evers-Werft. Klingt so, als ob sich dann der Open-Air-Charakter des Festivals verstärken würde. „Ja, wahrscheinlich, denn es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wo man draußen spielen kann.“

Obwohl es laut Landgren eine „große Überraschung“ gewesen sei, sei es ganz fix gegangen, das neue Festivalgelände zu finden. Die Timmendorfer Bürgermeisterin Hatice Kara und Tourismus-Chef Joachim Nitz hätten sich „so schnell eingesetzt für die Sache“. Man hoffe natürlich, das Publikum mitziehen zu können. Vielleicht könnten künftig sogar ein paar Künstler mehr eingeladen werden. Abstriche, was den jetzigen Umfang und auch die speziellen Punkte des Programms betrifft, sind also nicht zu erwarten? „Die Programmpunkte, die wir gehabt haben, kann man sehr gut auch in Timmendorfer Strand umsetzen“, so Landgren.

Aber wird er die spezielle Atmosphäre des Niendorfer Hafens nicht dennoch vermissen? „Sicher“, sagt Landgren, „ich mag diese Hafenatmosphäre sehr. Aber ein langer Sandstrand ist auch nicht schlecht.“