Hamburg. Auf einem Podest hinter der Band hatte sich außerdem ein Chor aus 99 Fans versammelt, der zusätzlich für Stimmung sorgte.

Ihre größten Hits wie "Nur geträumt", "Leuchtturm" und "99 Luftballons" spielte Nena, die mit bürgerlichem Namen Gabriele Susanne Kerner heißt, in aufgepeppten Neuversionen. Während des zweistündigen Konzerts deckte sie das gesamte Spektrum von Rock bis Rap ab. Mit der Akustikgitarre coverte die 58-Jährige den Bob-Dylan-Song "Blowin' In The Wind" in deutscher Übersetzung. Still und dunkel wurde es, als Nena zusammen mit dem Publikum eine einminütige Meditationspause einlegte.

dpa