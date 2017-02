Von Schirachs Erfolgsstück in Kiel Terror im Ratssaal

Von Schirachs Erfolgsstück in Kiel

Es gab fast 1000 Verhandlungen, über 273000 Schöffen und knapp 92 Prozent Freisprüche: 46 Theater in sieben Ländern haben bislang Ferdinand von Schirachs Gerichtsstück „Terror“ aufgeführt und das Publikum urteilen lassen. Am 21. April hat das bundesweit wohl meistdiskutierte Theaterstück nun auch in Kiel Premiere: Im Ratssaal, dem Zentrum der Stadtpolitik, soll über Schuldig oder Nicht Schuldig entschieden werden.