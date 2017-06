Kiel. In der „Special Edition“, wie es der Veranstalter bwp Festival & Event GmbH in Hamburg, umschreibt, werden im Abschluss an sechs Bootshafensommerwochenenden beim Duckstein-Festival erneut „Live-Musik, Design und feine Küche“ versprochen – wie gehabt und über 15 Jahre an der Hörn in Kiel geschätzt, ohne Eintritt und unter freiem Himmel.

Das Musikprogramm, das in früheren Jahren manche Perle von Roger Cicero bis Anna Depenbusch beinhaltete, sich jetzt aber noch noch in Arbeit befindet, soll ergänzt werden durch das Thema Design: Arts & Crafts, Lifestyle- und Designprodukte – zum großen Teil handgemacht. Kulinarisch will das Festival wiederum ambitionierte Küche abseits von Wurst & Pommes zu frisch gezapften Spezialitätenbieren bieten. Festivalleiter Thorsten Weis: „Die neue atmosphärische Location am Bootshafen passt hervorragend ins Konzept.“

Auch wenn der Platz für den früher fest etablierten Theaterplatz fehlt – die Uferterrassen vor der maritimen Kulisse eignen sich bestens, um der Musik auf der schwimmenden Pontonbühne zu lauschen. Das Duckstein-Festival, vor 20 Jahren in Hamburg an der Fleetinsel entstanden, findet in diesem Jahr an drei weiteren Orten statt: in der Hafencity Hamburg, in Lübeck am Traveufer sowie in Binz auf Rügen.

31. August bis 3. September, Do-Sa 12-23 Uhr, So 12-20 Uhr, Bootshafen. www.duckstein-festival.de