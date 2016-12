Heike Wittlieb begeistert sich für die oft düstere Vielfalt des gesamten Musicals, die dem soften „Evita“-Welthit „Don’t cry for me, Argentina!“ gegenüberstehe. Kiels Kammersängerin gestaltet am Sonnabend in Kiel die Titelpartie, die argentinische Präsidentengattin, umstrittene Symbolfigur eines Regimes, das den deutschen Nazis nahe stand.