Berlin/Wacken. Die rasche Krisenkommunikation bei Musikfestivals wird in Zeiten von Terrorgefahr und Klimawandel Experten zufolge immer wichtiger. „Allein im letzten Jahr sind vier der fünf größten kommerziellen Festivals in Deutschland wegen Unwetter unterbrochen worden“, sagte der Kölner Kommunikationspsychologe Daniel Brunsch.

„Am besten ist es, bei einer Unterbrechung den Besuchern die schlechte Nachricht gleich persönlich auf der Bühne zu überbringen und nicht nur auf Standardansprachen über Lautsprecher oder LED-Bildschirme zu setzen.“ Das sei authentischer. Bei „Rock am Ring“ Anfang Juni in der Eifel war Brunsch als „Schutzengel“ mit Veranstalter Marek Lieberberg vor die Fans getreten, um eine Unterbrechung wegen Terroralarms mitzuteilen und zur Ruhe aufzurufen.

Wacken-Open-Air: Besucher brauchen qualifizierte Fakten

Auch einer der Gründer des Heavy Metal Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken, Thomas Jensen, bestätigte mit Blick auf Gefahren: „In Zeiten, in denen es nur wenige Momente dauert, bis jemand eine Meldung oder Foto online gestellt hat, und der Beitrag von vielen verschiedenen Usern geteilt, diskutiert und kommentiert wird, ist es immens wichtig, dass wir als Veranstalter zügig in die Kommunikation gehen, um unsere Fans und Besucher mit qualifizierten Fakten, wichtigen Tipps und gegebenenfalls auch Sicherheitsanweisungen zu versorgen.“ Das Wacken-Open Air geht in diesem Jahr vom 3. bis 5. August über die Bühne.

Auch Kommunikationspsychologe Brunsch sieht das so: Bei Deutschlands großen Festivals seien Sicherheitssprecher auch als Ansprechpartner in sozialen Netzwerken gefragt. „Im Krisenfall schwirren schnell Gerüchte herum - da versuchen wir, rasch mit gesicherten Informationen dagegen zu setzen und mit den Leuten so schnell und persönlich wie möglich in direkten Kontakt zu treten“, sagte der „Schutzengel“, der auch ein Kommunikationstraining für die Landespolizei Rheinland-Pfalz entwickelt hat.

Rock am Ring: Absage war für Fans bitter

Bei „Rock am Ring“ musste Brunsch mitteilen, dass die legendäre Band Rammstein nicht mehr auftreten konnte. „Das war für viele bitter. Sie hatten sich oft lange darauf gefreut.“ Das Festival mit 87 000 Besuchern wurde wegen Terroralarms von der Polizei geordnet geräumt und abgesucht. Ohne Bombenfund konnte es anderntags fortgesetzt werden. „Rock am Ring“-Sprecherin Katharina Wenisch sprach von „sehr guten Erfahrungen“ mit „Schutzengeln“. Solche Sicherheitssprecher zu engagieren sei „im Allgemeinen eine sehr gute Maßnahme“.

Jens Michow, Präsident des Bundesverbands der Veranstaltungswirtschaft, sagte, es sei die Frage, ob für Krisenkommunikation zusätzliches Personal eingestellt werden müsse. Gerade unter Rockmusik-Veranstaltern fänden sich oft Leute mit kommunikativen Fähigkeiten. Aber auch Michow betonte die Notwendigkeit einer guten Krisenkommunikation bei Abbrüchen von Veranstaltungen, die sich 2016 gehäuft hätten. Er bekräftigte, dass damals Schäden in zweistelliger Millionenhöhe wegen der Rückzahlungsansprüche zigtausender Besucher entstanden seien.

