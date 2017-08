Vom Dorf zum Metal-Mekka

Wacken. Während die ersten Metalheads den Schauer für eine ausgiebige Regendusche nutzen, brummt drinnen im Supermarkt bei Kassiererin Birgit Hartmann der Laden. Das Wacken Open Air stellt die Supermarktmitarbeiter vor besondere Herausforderungen. "Wir müssen uns einen Kopp machen, was wir an Ware bestellen. das kann keiner voraussehen. Aber dieses Jahr wird viel Obst und Gemüse gekauft, nicht nur Ravioli wie früher“, sagt die 63-Jährige lachend. Die drei Nordrhein-Westfalen Marvin Janßen, Frank Schmerbeck und Achim Baumgardt beschränken ihren Einkauf lieber auf Bier. „Wacken muss man einmal erlebt haben – und dann kann man sterben“, sagt der 57-jährige Frank. Zwar locken ihn Bands wie Status Quo, Volbeat, Marylin Manson und Alice Copper, "aber für die Musik bin ich eigentlich nicht hier".

Meistens verrichtet er Zeltdienst auf dem riesigen Campingplatz neben dem Festivalgelände, auf dem der Großteil der 75000 Besucher sein Lager aufgeschlagen hat.

Dazu gehört auch Dieter Umlandt aus Büsum. Der 58-Jährige hat gemeinsam mit seinen Kumpels einen Anhänger zu einer Bar umgebaut. Und an der verbringen sie den Großteil ihrer Zeit. "Wir hören Rock ohne Ende. Status Quo haben wir jetzt allerdings verpasst", sagt er und zieht an seiner Zigarre. Richtiger Heavy Metal gehört allerdings nicht zum musikalischen Repertoire der Gruppe. "Aber das Wacken ist total super, alle sind gechillt, jeder ist willkommen, deswegen kommen wir seit sieben Jahren her. "

Auch René Blumer aus Oldenburg und Andy Heuberger aus der Schweiz haben es sich auf wackeligen Campingstühlen im Matsch gemütlich gemacht. Mit dem Matsch muss man rechnen, das gehört fest zur Festivalplanung dazu, meinen beiden. Das erste Komplettoutfit wurde durch den Regen aber vollständig durchnässt. Bleiben noch anderthalb über. „Wir kennen uns erst seit zwanzig Minuten, aber das ist das großartige in Wacken, man lernt ständige neue, tolle Leute kennen“, sagt der 23-Jährige Blumer und stößt mit Heuberger an. 5,1 Liter trinken die Wacken-Besucher im Schnitt am Festivalgelände. „Bei uns sind das eher fünf Liter am Tag“, stellen die beiden fest. Und dieses Bier will erst mal aus dem Dorf zum Zelt transportiert werden. Lennart Mischke (12), Felix Lux (13) und Justin Wiggert (15) haben daraus eine Geschäftsidee für die Sommerferien entwickelt. „Für zehn Euro transportieren wir die Einkäufe bis zum Eingang. Und Personen kosten genau soviel“, erklärt Felix.

Wenn der Wagen nicht ganz voll ist, gibt es einen Rabatt – von zwei Euro. Dann legt man noch zwei Euro drauf und kann bei Knut Eichinger eine Portion Bratnudeln kaufen. Jedes Jahr zu Wacken verwandelt der 52-Jährige sein Carport in einen Asia-Imbiss. „Die Gäste hier sind super freundlich, man muss nur aufpassen, dass nicht ständig jemand im Vorgarten sitzen bleibt“, sagt der Wackener. Mit Humor nehmen auch Armin Beyer und Heidi Schaffrath das Geschehen in „ihrem“ Wacken. Mit seinem Wacken-Shirt, dass jeder Dorfbewohner zum Festivalbeginn geschenkt bekommt, grüßt der 67-Jährige jeden Metal-Fan mit der „Pommesgabel“. „Den Rest des Jahres ist es ja fast langweilig hier“, sagen die beiden. Und ein Besuch auf dem Festivalgelände gehört für beide zum jährlichen Pflichtprogramm. So wie für Anne Lubojanski, Sascha Christoph Lubojanski und Andrea und Andreas Kolan. Bands wie Accept. Volbeat, Lacuna Coil ziehen die vier gemeinsam zum W:O:A. Die 29-Jährige Anne genießt die vier Tage in Wacken. „Ich bin seit 2009 hier und das bleibt auch so.“