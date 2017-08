Vor uns die Sintflut

Kiel. Das 1800 Einwohner-Dorf Wacken im Kreis Steinburg verwandelt sich vom 3. bis zum 5. August zum Full-Metal-Village. Rund 75 000 Metalfans aus der ganzen Welt versammeln sich vor den acht Bühnen, um Rock-Größen wie Alice Cooper, Status Quo und Marylin Manson zu sehen.

Die meisten Dorfbewohner nehmen den Ansturm mit Humor. Von Wacken-Käse über Schneekugeln bis zu Kuscheldecken, die bei diesen unsommerlichen Temperaturen besonders schnell an den Merchandise-Ständen vergriffen waren, gibt es im Dorf für die Metalfans fast alles zu kaufen. Gerne auch direkt aus den Vorgärten heraus.

Nach den vergangenen trockenen Tage verwandelte sich das Campinggelände und das Konzert-Areal nach dem Regenguss in eine einzige Schlammwüste. Doch die meisten Besucher waren gut auf den Matsch eingestellt - und versammelten sich am Abend in kniehohen Gummistiefeln vor der Hauptbühne, um Accept und Volbeat zu sehen.

