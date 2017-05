Wechsel der Horizont

Kiel. In dem Chormusik und Sololieder von der Renaissance bis in die Gegenwart kontrastierendem Konzert bewiesen alle Beteiligen viel Klasse.

In dem als Auftritts- und Aufnahmeort des Chors beliebten Krooger Gotteshaus spricht seine Leiterin Friederike Woebcken in ihrer Moderation am Rande auch die politische Dimension des Programms an. Ganz konkret spannen die Sänger zunächst vor allem einen musikalischen Bogen von den vertrauten Klängen der Renaissance und der Romantik zu den in direkter Relation fremdartiger wirkenden Klängen von Knut Nystedts Missa brevis op. 102 von 1985. Unter Woebkens gewohnt technische Perfektion und fokussierten Ausdruck verbindendem Dirigat gerät bereits dieser erste Chorblock zum kleinen Ereignis.

Für ein solches sorgen danach auch Tomohiro Takada und Birgit Kaar, die in drei auf volkstümliche Weise modern anmutenden Liedern des japanischen Komponisten Toshio Hosokawa zeigen, dass sich der hörbar an die Dimension der hiesigen Opern gewohnte Bariton und die feinen Harfentöne der Kieler Philharmonikerin stimmig verbinden können. Erstaunlich ist dabei vor allem die Balance aus klanglichem Kontrast und Harmonie, die sich später in drei für die besondere Besetzung arrangierten Schubert-Liedern erneut zeigt. Zuvor präsentiert der Madrigalchor sein Format mit Musik so unterschiedlicher Komponisten wie Edward Elgar, Wilhelm Peterson-Berger oder Anton Webern.