Premiere: Hänsel, Gretel und der Wolf

Kiel. Der Zauberwald strahlt im grünsten Grün, und neben dem Wolf, der mit Sonnenbrille und Nadelstreifen irgendwo zwischen Mafia und Udo Lindenberg wandelt, tummeln sich darin auch noch ein heiratswilliger Krötenprinz, ein ehrgeiziger Fliegenpilz, ein geldgieriger Wichtel - und Goldie, die Pummelfee. Die entdeckt beim Naschen am Knusperhaus, dass die Hexe nicht nur fies ist, sondern systematisch am Verschwinden der Märchenwelt arbeitet. Den Erwachsenen hat sie schon die Erinnerung daran geklaut, jetzt sind die Kinder dran: „Die blöden Bälger glauben immer noch an Feen und Märchen ...“ Klar, dass Goldie das nicht zulassen kann; und so plumpst die Fee bei der Suche nach Mitstreitern mitten in die Stube von Hänsel und Gretel.

Wunderbar poetischer Zauberwald

Es ist alles ein bisschen anders in dem Märchen, das Annika Hartmann und Jens Paulsen mit viel Fantasie rund um die klassischen Märchenfiguren ausbreiten. Bettina Rohrbeck hat dazu eine besinnlich poppige Musik geschrieben, und Regisseur Jan Steinbach bringt alles mit viel Witz und Gespür für die kindlichen Denkmuster auf die Bühne. Die hat Jule Dohrn van Rossum in einen wunderbar poetischen Zauberwald verwandelt, in dem das Ensemble um Nurit Hirschfeld (Gretel) und Martin Borkert (Hänsel) seiner Spiellust freien Lauf lassen kann - allen voran Claudia Friebel als tolpatschig naschsüchtige Fee und Felix Zimmer, der in der Rolle des coolsten Wolfs im Wald die Lachmuskeln strapaziert.

Weitere Termine

Opernhaus Kiel. 20.-22. 1, 9 Uhr. 26. 11., 2. 12. 15.30 + 18.30 Uhr, 3. 12. 11, 14.30, 17.30 Uhr. Weitere Termine: theater-kiel.de, Kartentel. 0431/901901