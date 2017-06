Kiel. Ein Hauch von Meer weht über die Probebühne im Werftparktheater, die bedeckt ist mit einem weißen Stoffsegel, das mit wellenartigen Bewegungen von den 12 Kindern im Alter von 9 bis 13 Jahren in Wallung gebracht wird. Das rasante Spiel, erarbeitet unter der Leitung von Marie Kienecker, wird bestimmt durch den schnellen Wechsel von kurzen Dialogen mit stummen Szenen und Gruppenauftritten, in denen getanzt, gerauft und in Zeitlupe geschlichen wird.

Das Lampenfieber scheint schnell wie weggeblasen. Pure Konzentration ist angesagt, wenn selbstvergessen und herrlich schräg an Bord eines imaginären Schiffes gesungen und bei schwerer See mit vollem Körpereinsatz um das Gleichgewicht gerungen wird.

Unterschiedliche Vorstellungen von Heldentum

Im Stand-Ballett fallen Einzelne aus der Rolle und reihen sich bald wieder ein in die Bewegungen der anderen. Um die unterschiedlichen Vorstellungen von Heldentum geht es, um Konfrontation oder den Versuch, in hermetisch geschlossene Gruppen einzudringen.

Und was bedeutet MeerMut? Vielleicht ist es das Synonym für jemanden, der sich für andere einsetzt. In einer Szene aus dem Freibad tritt so einer auf - zwischen coolen Jungs, die sich mit einem lässigen „Hi!“ synchron über die Tolle streichen.

Von den Mädels angeschmacht, setzt „der süße Lars“ eine angreifende Hornisse durch den beherzten Einsatz eines Pappbechers außer Gefecht. Ganz schön mutig – und urkomisch in Szene gesetzt.