Kiel. Es ist nicht leicht, wenn man immer nur der Außenseiter ist. Wenn man ausgegrenzt und herumgeschubst wird. Da kann es einem sogar passieren, dass man zu Mitteln greift, um endlich dazuzugehören, die einem später leid tun. In ihrer, unter der kundigen Anleitung von Theaterpädagogin Karolin Wunderlich, erschaffenen, modernen Fassung des Kunstmärchens „Das kalte Herz“ spielen die sechzehn Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren dieses Konflikt aus.

Sie tun das in ihrer eigenen Sprache und angesiedelt in ihrer eigenen Lebensrealität. Statt der märchenhaften Waldgeister treten zwei fragwürdige virtuelle Gestalten aus einer App auf, um Peter seine Wünsche zu erfüllen. Der Preis: er soll möglichst viele seiner Mitschüler für die App anwerben. Am Ende steht sogar der Verlust seines Herzens und der seiner Gefühle.

Die verschiedenen Rollen im Stück – Peter, seine Angebetete Jenny, Peters einziger Kumpel Max, sein größter Feind Nils und andere – werden immer wieder von wechselnden Darstellern übernommen. So kommt jeder mal in den Genuss, auch einen größeren Part zu spielen, aber auch der Charakter der Figuren variiert dadurch. Zudem zeigt sich: Außenseiter, das kann jeden treffen.

Weitere Termine: 24., 27. Juni, 18 Uhr; 24. Juni, 20 Uhr, Theater im Werftpark