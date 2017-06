Wettstreit mit Blues in allen Facetten

Eutin. Im Mittelpunkt steht der Wettbewerb um die nationale Blueskrone. Fünf Bands spielen am Sonnabend ab 17.30 Uhr 30 Minuten vor einer fachkundigen Jury. Zwischen den Musikbeiträgen werden in mehreren Kategorien die German Blues Awards verliehen. So werden unter anderem der beste Tonträger, die beste Band, das beste Festival und der beste Bluesclub ausgezeichnet, zuvor per Onlineabstimmung ermittelt. Der Challenge-Gewinner wird dann gegen 22.15 Uhr bekanntgegeben. Er darf Deutschland bei der European Blues Challenge 2018 im norwegischen Hell vertreten und hat auch die Option, zur International Blues Challenge (IBC) nach Memphis zu reisen.

Mit von der Partie sind Baum‘s Bluesbenders (Bonn), Blues Rudy & Peter Schmidt (Wittenberg/Berlin), Pickup The Harp (Karlsruhe), Greyhound’s Washboard Band (Bielefeld) und die Rattlesnake Bluesband (Wetzlar/Dillenburg). Die einen sind traditionell mit Oldschool-Blues unterwegs, andere bevorzugen eine deutlich rockigere Gangart des Zwölftakters. Eingeläutet wird der dreitägige Bluesmarathon mit zwei Konzerten: um 18 Uhr der begnadete US-Harpspieler Mitch Kashmar mit deutscher Begleitband, um 21 Uhr die Nick Moss Band. Zum Abschluss am Sonntag spielen um 16 Uhr die Chilkats aus Kiel fetzigen Retroblues, Rock'n'Roll und Rockabilly.

https://blues-baltica.de/blues-challenge/