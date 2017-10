Berlin. Wenn ein Charakter so offen ist, dann gibt er dem Regisseur viele Möglichkeiten der Interpretation, und Barry Kosky nutzt diese Offenheit auf eine sehr individuelle Art in seiner Neuinszenierung für die Komische Oper Berlin. Er legt großen Wert darauf, die Oper nicht mit romantisch anmutenden Dingen zu bebildern. Bei ihm gibt es keinen Wald und kein Schloss, keinen Brunnen und kein Meer. Statt dessen eine aus vier Schichten bestehende, in dunklen Farben gehaltene Guckbühne, an deren Seiten die Sänger erscheinen und auch wieder entschwinden. Man kommt nicht und man geht nicht, sondern wird mit Hilfe von Drehbühnen ins Blickfeld der Zuschauer gebracht. Auf schicksalsgleiche Weise driftet man also ständig mal in diese, mal in jene Richtung. Der Zufall regiert das Miteinander der Menschen in dieser klaustrophobischen Welt. Vor der von dem Bühnenbildner Klaus Grünberg entworfenen, eintönigen, von nichts ablenkenden Kulisse zeigen sich die Protagonisten wie unter einem Mikroskop.

Wir können es nur erahnen...

Kosky schaut ganz genau hin, und was er uns da präsentiert, das ist manchmal kaum zu ertragen, so kaputt sind die Charaktere. Schon gleich zu Beginn der Oper, wenn Golaud im Wald auf Mélisande trifft, agieren beide auf höchst befremdliche Weise, nähern sich einander mit krampfartigen Bewegungen und konvulsiven Zuckungen. Kommen hier verdrängte Gefühle zum Vorschein? Und welche? Wir können es nur erahnen. In dieser Unbestimmtheit geht es weiter: Was sich da an körperlicher und seelischer Gewalt zwischen den Menschen zeigt, das ist erschreckend. Mal ist die Gewalt versteckt und kaum wahrnehmbar, mal zeigt sie sich offen, mit der Plötzlichkeit und Heftigkeit eines Vulkanausbruchs. Dass die jeweiligen Motivationen dieser Verletzungen, die sich die Menschen gegenseitig zufügen, im Ungewissen bleiben, macht das Geschehen umso furchtbarer.

Kein nymphomanisches Flittchen

Nadja Mchantaf ist eine Mélisande von grandioser Gestaltungskunst. Sie legt die unglückliche Ehefrau des Golaud als ein vielschichtiges Wesen an, das am Ende noch so rätselhaft ist wie am Anfang. Sie ist hier aber gewiss kein nymphomanisches Flittchen, wie man das erst vor kurzem in Krzysztof Warlikowskis Inszenierung für die Triennale in Bochum erleben konnte. Koskys Mélisande ist von Grund auf schüchtern, dürfte aber vor ihrem Zusammentreffen mit Golaud psychische Verletzungen davon getragen haben, die sie traumatisiert haben. Es ist bewundernswert, mit welcher Leidenschaft Günter Papendell den von Eifersucht und Minderwertigkeitskomplexen zernagten Golaud gestaltet. Die furchtbarsten Gefühlsexzesse kommen schicksalhaft über ihn mit so unausweichlicher Unbedingtheit, dass man Mitleid mit ihm empfinden kann. Obwohl er Pelléas und Mélisande in flagranti überrascht hat, fragt er mit sich steigernder Insistenz im letzten Akt immer wieder, ob denn zwischen den Beiden „etwas geschehen“ sei. Der Pelléas des Dominik Köninger ist ein verklemmter, linkischer Typ, der unter der strengen Familiendisziplin zu ersticken droht und nur ganz allmählich durch die Liebe zu Mélisande freier und gelöster wirkt. Der alte König Arkel des Jens Larsen strahlt eine Furcht erregende Autorität aus, die dann aber durch sein geiles Begehren Mélisande gegenüber konterkariert wird.

Das Orchester überzeugt

Ein schöner Nebeneffekt des stets gleich bleibenden, monotonen Bühnenbildes ist es, dass man von nichts abgelenkt wird und sich voll auf die Musik konzentrieren kann. Und da sorgt der kanadische Dirigent Jordan de Souza mit dem hervorragend aufgelegten Orchester der Komischen Oper dafür, dass es viel Schönes und einen unglaublichen Reichtum an feinsten und allerfeinsten Nuancen und Delikatessen zu hören gibt. Das Premierenpublikum war begeistert!

