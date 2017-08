Neue Online-Story

Eutin. Der Dirigent Leo Siberski, ab Ende August Generalmusikdirektor im sächsischen Theater Plauen-Zwickau, führt sein Engagement für die Eutiner Festspiele mit einer Collage fort, die den Titel "Wolfsschlucht" trägt. „Ursprünglich war der Plan, Webers Original mit dem Musical "The Black Rider" von Robert Wilson und Tom Waits zu verschränken. Aber dafür waren die Aufführungsrechte nicht zu bekommen“, erzählt Siberski.

Die Grundidee aber war unauslöschlich und so begann der Musiker, eine eigene Textfassung zu erstellen, die Webersche Originalpassagen in eine neue Erzählung der besonders beliebten Negativfigur Kaspar einfasst. Ziel sei es gewesen, dem betulich Biederen zur Zeit des frühen 19. Jahrhunderts wieder seine genial unterschwellige Dämonie zurückzugeben. „Kaspar verliert bei Heimkehr nach jahrelangem Kriegsdienst noch die letzte Hoffnung, die ihm blieb: seine Geliebte Agathe, denn die hat sich nach Jahren vergeblichen Wartens nun Max zugewandt“, resümiert Siberski die Rahmenhandlung. Kein Wunder also, dass sich da Konfliktpotenzial aufbaut und Kaspar versucht, Max dämonisch zu schaden.

Den Link ins 20. und 21. Jahrhundert bilden nun neu komponierte und zwischengeschaltete Orchesterstücke und Songs. Sie sind in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Per Baierlein entstanden. „So richtig stilistisch fassen kann man das aber nicht“, so Siberski, „da ist von Minimal Music bis zur herrlichen Musical-Duettschnulze alles dabei.“

Von Christian Strehk