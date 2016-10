Viele hielten es für einen „Spleen“. Doch Klaus-Michael Heinze war von Anfang an überzeugt: „Wir schaffen das!“, meinte der Kanzler der Fachhochschule Kiel, als er Anfang der 2000er Jahre die Planungen vorstellte, den einstigen Luftschutzbunker am früheren Haupteingang der Howaldtswerke in ein Kultur- und Kommunikationszentrum zu verwandeln.