Der abgründige Reformator Luther

Kiel. Das neue Stück weiß zwar die wortmächtig gegen Papst und Teufel auf der Wartburg aktive Luther-Figur von Zaimoglus aktuellem Roman "Evangelio" im Hintergrund, bezieht sich aber konkret auf eine heikle historische Begebenheit fast zwei Jahrzehnte danach bezieht.

Es geht um jenen fatalen Hexenprozess in Wittenberg, dessen Urteilsspruch im Jahr 1540 vier Frauen bestialisch zu Tode brachte. Darunter war auch die Greisin Prista Frühbottin, der als Opferfigur im neuen Stück gedacht werden soll. Vorgeworfen wurde ihnen in Wittenberg „Wetterzauber“ und Weidevergiftung, weil in jenem Jahr ein unerklärlich heißer Sommer Ernte und Vieh dezimierte und so die gesamte Bevölkerung in Gefahr geraten ließ.

Den selbsterklärten „Salon-Hooligans“ Zaimoglu und Senkel ist es wichtig, dass der Reformator – anders als beispielsweise sein Freund und Bürgermeister Lucas Cranach der Ältere – zur Zeit der Hinrichtung gar nicht in der Stadt weilte. Dennoch gelte es, Luthers diesbezüglich aus heutiger Sicht allemal problematische Ansichten in der „Übertragungswelt des Theaters“ und mit einer historisch wirkenden Kunstsprache im Kontext des Negativereignisses zu bespiegeln.

Flankiert und mit in Auftrag gegeben wird die Uraufführung von der Nordkirche. Landesbischof Gerhard Ulrich, selber gelernter Schauspieler, will in der dritten Aufführung am 10. Oktober vor der Pause eine „Theaterpredigt“ beisteuern.

www.theater-kiel.de

Von Christian Strehk