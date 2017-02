Theater Augenblicke zeigt in Kiel Molnars „Liliom“

Jahrmarktsbudengeklingel. „Hereinspaziert!“, ruft Liliom, der Ausrufer am Eingang zur „Liebesschaukel“, dem Karussell für Paare und die es werden wollen. Gleich wird er mit dem Dienstmädchen Julie seine Scherze treiben. Sehr zum Unwillen seiner Arbeitgeberin und Geliebten Frau Muskat. Auftakt zur Inszenierung des Bühnenklassikers Liliom des ungarischen Dramatikers Ferenc Molnár aus dem Jahr 1909, den das Theater Augenblicke für die Premiere am Sonntag, 26. Februar, in den Räumen von Dela-Möbel probiert.