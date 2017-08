Nolde mit anderen Augen

Seebüll. Seebüll. Am Anfang ziehen Bilder von der Marsch vorüber, rundlich wollige Schafe, inszeniert wirkende Lichtstimmungen, gerade so, wie Nolde sie wohl gesehen hat: Wildgänse ziehen in weitem Schwarm hoch über die Marsch, eine matte Sonne lässt Wasserflächen blinken und hinten am Horizont schwenkt der Blick über das Wattenmeer. Wilfried Hauke, Kieler Filmemacher, und sein Kameramann Boris Mahlau wissen es einzufangen, das raue Land unter dem hohen Himmel. Nur ein knapper Schnitt und der eben noch schwelgende Zuschauer spürt den zerrenden Westwind, der dem Freilichtmaler Christopher Lehmpfuhl den Gang über die schmale Straße bei Seebüll mit seiner Leinwand fast unmöglich macht. Solche Perspektivwechsel gehören zu den Stilmitteln des NDR-Films unter dem Titel "Emil Nolde – Maler und Mythos", der zum 150. Geburtstag des Malers ein Porträt zeichnet, das Christian Ring als Direktor der Stiftung Seebüll mit Recht als „ganzes Bild“ ansieht. Es sei an der Zeit gewesen, Transparenz herzustellen. Zeit, auf der einen Seite den grandiosen Künstler zu zeigen und auf der anderen den Menschen Emil Nolde, der eben kein unbelasteter Held im „Dritten Reich“ gewesen sei.

Auch Wilfried Hauke räumt als filmischer Nolde-Biograf ein, dass er vor zehn Jahren, als das erste Porträt im Auftrag der Stiftung entstand, diesem Nolde-Bild aufgesessen sei. Dazu beigetragen hatten die Memoiren des Malers, die er nach Kriegsende um die ausführlichen antisemitischen Passagen und schwer erträglichen Anbiederungen an das Regime bereinigt hatte. „Ich habe mich von seinem eigenen Mythos mitnehmen lassen, bin damals Noldes Narrativ gefolgt“, gibt Hauke ehrlich zu. Nun, im Jahr des 150. Geburtstags, lieferte die neugewonnene historische Faktenlage auch die Chance für eine andere Form der Annäherung. Wilfried Hauke gibt in seinem Film Schilderungen von Zeitzeugen Raum. Der Film läuft am 6. August auf N3 und ist ab 8. August dauerhaft in der Stiftung Seebüll zu sehen.