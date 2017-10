Andreas Hotz dirigiert im Schloss

Kiel. In der „Sailing City“ würde er sich wohlfühlen, denn Andreas Hotz ist in einer segelbegeisterten Familie groß geworden und hat mit Wellengang als „sturmerprobter“ Ägäis-Skipper wahrlich kein Problem. Der Dirigent, 1981 geboren, gehört zu den fünf verbliebenen Kandidaten, die eine Chance auf die Nachfolge von Georg Fritzsch als Generalmusikdirektor am Theater Kiel ab September 2019 haben. Seit der Saison 2012/13 ist Hotz GMD am etwas kleineren Theater Osnabrück erfolgreich und verlängerte seinen Vertrag dort 2015 um fünf Jahre. In dieser Woche probte er für den sinfonischen Teil seiner Bewerberdirigate, die Philharmonischen Konzerte am Sonntagvormittag und Montagabend.

Hotz’ Name tauchte schon mehrfach auf dem Radar der Musikszene auf. Auszeichnungen beim Deutschen Dirigentenpreis und bis dahin einziger Deutscher beim Dirigierwettbewerb Sir Georg Solti stehen genauso dafür wie die Nominierung als Nachwuchsdirigent des Jahres in der Fachzeitschrift „Opernwelt“. Auch der Preis der deutschen Schallplattenkritik für einen Konzertfilm im Rahmen seiner Osnabrücker Friedenstournee-Aktivitäten in Russland weist in diese Richtung. „Ich habe das Glück gehabt, als Stipendiat im Dirigentenforum des Deutschen Musikrates von wirklich großen Pult-Persönlichkeiten geformt zu werden. Man lernt, seinen Handwerkskasten durch Erfahrung mit Werkzeugen zu füllen“, so Hotz. Auch die „Ochsentour“ vom Repetitor zum Kapellmeister habe ihm sehr gut getan. „Vom Gedanklichen her aber bin ich wohl am meisten durch Pierre Boulez an der Lucerne Academy geprägt.“

Eigentlich vom Klavier kommend, entdeckte Hotz nicht zuletzt in Beethovens Eroica das Repertoire seiner Zukunft: „Meisterwerke wie diese möchte man dann unbedingt selbst mal gestalten. Denn was gibt es Größeres?“ Interessanterweise tauche Beethovens Dritte immer an Schaltstellen in seinem Lebenslauf auf: „Bei meinem Bewerbungskonzert auf die GMD-Stelle in Osnabrück stand sie auch auf dem Programm.“ Andreas Hotz ist froh, dass er bei den Kieler Philharmonikern bereits auf Erfahrung mit einer historisch informierten Spielweise zurückgreifen kann. Beethoven, Mozart und alles davor habe er in Osnabrück mit Naturinstrumenten alter Bauart ebenfalls in diesem Sinne erarbeitet.

Von Christian Strehk