Tausende Musikfans feiern im Regen

Hamburg. Immer wieder wurden sie dabei von starken Regenschauern überrascht, die auch schon am Vortag den Boden auf dem Festivalgelände komplett aufgeweicht hatten. Mit wetterfesten Outfits und Gummistiefeln ausgestattet ließen sich die Besucher am Samstag jedoch nicht davon abhalten, die Shows auf einer der zwölf Bühnen zu verfolgen. Zu den Highlights des Tages gehörten Auftritte des britischen Duos Oh Wonder oder des Iren James Vincent McMorrow, der auf der Hauptbühne die Fans zum Tanzen animierte.

Für Sonntag erwarteten Ticketbesitzer zum Abschluss des dreitägigen Festivals unter anderem Auftritte von Mighty Oaks, AnnenMayKantereit oder Maxim. Das "MS Dockville" findet in diesem Jahr zum elften Mal statt. Nachdem die Zukunft des Festivals in den vergangenen Wochen wegen auslaufender Mietverträge noch ungewiss war, scheint eine Fortsetzung im nächsten Jahr mittlerweile sicher: Der Ticketverkauf für Frühbucher startet Anfang Oktober.

Von dpa