Rund 2000 verbotene Silvesterböller soll ein 18-Jähriger an Elmshorner Schüler verkauft haben. Bei einer Durchsuchung seines Elternhauses in Elmshorn stellten Ermittler am Donnerstag zudem rund 3000 Böller sicher, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.