Konzentrierte Trainingsarbeit bei Holstein Kiel. Am Donnerstag stand das Verhalten des Tabellenzweiten bei Ballbesitz des kommenden Gastes Dynamo Dresden (Sonntag, 13.30 Uhr) im Vordergrund. Zunächst im Rahmen der obligatorischen Videoschulung in der Theorie, dann in der Praxis auf dem Rasen.