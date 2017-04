20-Jähriger in Flensburg getötet

Flensburg. Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Flensburg ums Leben gekommen. Der Mann soll nach einem Streit in einer Diskothek von zwei Männern nach Hause verfolgt und mit einem Messer niedergestochen worden sein. An den schweren inneren Verletzungen starb er später im Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen - beide ebenfalls 20 Jahre alt - ergriffen nach Informationen der Polizei die Flucht, konnten im Laufe des Vormittags jedoch ermittelt werden. Sie wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft wollte im weiteren Verlauf der Ermittlungen prüfen, ob sie einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Totschlags stellt.