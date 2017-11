30.000 Tonnen Salz für den Winterdienst

Kiel/Bad Oldesloe. Den mehr als 600 Beschäftigten der 26 Autobahn- und Straßenmeistereien stehen für ihre Arbeit rund 1000 Fahrzeuge und Räumgeräte bereit, sagte Buchholz beim symbolischen Saisonauftakt in der Autobahnmeisterei Bad Oldesloe.

Im vergangenen Winter lag der Salzverbrauch des Winterdienstes bei knapp 22.000 Tonnen, wie der Chef der Lübecker Niederlassung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Jens Sommerburg, sagte. Die Kosten hätten in den vergangenen fünf Jahren im Mittel 9,2 Millionen Euro betragen.

Das Verkehrsnetz im Norden umfasst 8200 Kilometer Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Auf den rund 500 Autobahn-Kilometern ist im Notfall ein 24-stündiger Streu- und Räumeinsatz möglich. Für die Bundes-, Landesstraßen sowie einen Großteil der Kreisstraßen stehen Räumfahrzeuge täglich von 3 Uhr morgens bis 22 Uhr abends bereit.

Mahnung zur Vorsicht

Verkehrsminister Buchholz mahnte Autofahrer zur Vorsicht: «Passen Sie ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen an und nehmen Sie vor allem Rücksicht auf unsere Kollegen.» Laut dem Landesbetrieb berichteten Fahrer von Räumfahrzeugen jeden Winter von teils waghalsigen Überholmanövern eiliger Autofahrer.

Bereits am Montagmorgen haben glatte Straßen in Schleswig-Holstein zu mehreren Unfällen geführt. Die Autobahn 7 musste nach einem Lkw-Unfall zwischen Flensburg und Tarp in Richtung Süden gesperrt werden. Insgesamt krachte es in der Nacht und am Morgen gut zehn Mal. Meist blieb es nach Angaben der Polizei bei Blechschäden.

Von dpa