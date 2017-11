38 Prozent der Kita-Kinder ganztags betreut

Kiel. Mit Abstand am höchsten war die Quote in Kiel mit 74 Prozent und in Lübeck mit 70 Prozent. Die beiden anderen kreisfreien Städte, Flensburg und Neumünster, kamen auf jeweils 49 Prozent.

Überdurchschnittliche hohe Werte hatten auch die meisten an Hamburg grenzenden Kreise. Stormarn und Herzogtum Lauenburg verzeichneten jeweils 46 Prozent, der Kreis Segeberg 42 Prozent. Dagegen waren im Kreis Rendsburg-Eckernförde nur 19 Prozent, im Kreis Schleswig-Flensburg 16 Prozent, im Kreis Steinburg 12 Prozent und in Dithmarschen nur 9 Prozent der drei- bis fünfjährigen Kita-Kinder in Ganztagsbetreuung.

Insgesamt besuchten in Schleswig-Holstein Anfang März 2017 gut 65.400 Kinder in dieser Altersgruppe eine Kindertageseinrichtung. Das war knapp ein Prozent mehr als im Vorjahr.

Von dpa