Schöne Ferien – auch im Regen

Kiel. Strandspaziergänge: Einen ganzen Strand für sich – das haben drei Tagesausflügler von der Westküste. In Strande genießen sie es, durch die Wellen zu laufen und Steinchen ins Wasser zu werfen. „Wind und Regen ist das beste Wetter für den Strand“, sagt Mandy Spaller aus Breklum. Sohn Gabriel patscht fröhlich in das aufgeschäumte Wasser. „Ich wollte meiner Schwiegertochter mal zeigen, wo ich früher Urlaub gemacht habe“, sagt Elke Frank. Der 59-Jährigen ist es trotz Regen und Wind nicht zu kalt. „Es ist angenehmer, als wenn der ganze Strand voll ist.“



Schwimmhalle: Lennox und Jonathan stürzen sich in Schilksee ins Wasser. Zwar nicht in die Ostsee, dennoch in gefiltertes Meerwasser. Mutter Nicole Padourek geht mit ihren beiden Jungs jede Woche in das kleine Schwimmbad. „Damit sie nicht aus der Übung kommen, zwischen den Schwimmkursen liegt sonst zu viel Zeit.“ Urlauber und Ferienkinder füllen das kleine Bad täglich zwischen sechs und 21 Uhr. „Um sechs Uhr haben wir schon rund 40 Leute hier“, berichtet Badleiterin Birgit Stolz. Schwimmen in der Halle ist auch in Laboe und Eckernförde möglich.



Museum: Im Zoologischen Museum hüpfen Klein- und Schulkinder die Treppe auf und ab, laufen zwischen Skeletten hin und her. „Wir sind fast überfüllt heute“, sagt Silke Hansen an der Kasse. „So viele Besucher habe ich in meinen elf Jahren noch nicht erlebt.“ Ferien und Regen beschreibt sie als perfekte Kombination für den Besucheransturm. Familie Salomo aus Wiesbaden wollte eigentlich nach Laboe, die Söhne Markus und Jonathan freuen sich aber auch über den Museumsausflug. Ein Blauwalskelett haben sie zum ersten Mal bestaunt und einen Vogel namens Kakapo kannten sie zuvor auch noch nicht.



Kletterhalle: In der Boulderhalle in Kiel ist es am Nachmittag ziemlich laut und ziemlich voll. Greta klettert mit ihrer Freundin Lotta im Kinderbereich. Die weiße Route meistert sie routiniert. „Manche sind aber auch schwierig“, sagt die Zehnjährige. Mutter Britta Hakemann schaut zu. „Greta klettert hier gern, bei dem Wetter bietet sich das ja an.“ Mit ihrem Besuch aus Thüringen, der bald ins Haus steht, planen die Hakemanns jetzt schon einen Bouldernachmittag ein. Von nassem Wetter lassen sie sich nicht überraschen. „Dann werde ich wohl mal mitklettern“, sagt Britta Hakemann.



Bibliothek: Ruhiger geht es in der Stadtbibliothek zu. Fynn Lucas chillt mit seinen Freunden auf großen Sitzsäcken. Das Rasante spielt sich auf dem Bildschirm ab. Auf der Wii U spielen die Jungs das Videospiel „Mario Kart“, „mein Lieblingsspiel“, wie Fynn Lucas betont. Neben Wii-Konsolen bietet die Stadtbibliothek auch Computerspiele und ganz klassische Bücher an, damit die Ferien nicht langweilig werden.