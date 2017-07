Fertiges Teilstück bleibt gesperrt

Stolpe. Auf die Ausschreibung für die Fahrbahnmarkierungsarbeiten sowie die Schutz- und Leiteinrichtungen seien "keine wertbaren Angebote eingegangen", teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) mit. Eine Verkehrsfreigabe sei deshalb voraussichtlich erst Ende September 2017 möglich.

Firmen machen unverhältnismäßig hohe Angebote

Offensichtlich hat das Baugewerbe – zumindest die Sparte der Fahrbahnmarkierer – genügend Aufträge. Im Ministerium für Wirtschaft und Verkehr in Kiel sieht man die Angelegenheit kritisch. Der LBV habe inzwischen die einschlägigen Firmen direkt angeschrieben – ohne Erfolg, hieß es. Kein Einzelfall: Im Zuge der Sanierung der B76 bei Eckernförde habe man kürzlich sogar eine Ausschreibung zurücknehmen müssen, weil die Firmen unverhältnismäßig hohe Angebote machten.

Minister Bernd Buchholz (FDP) sprach von einem "zweischneidigen Problem": Zum einen werde den Straßenbaubehörden "zu Recht vorgeworfen, das Geld, das sie zur Verfügung haben, nicht rechtzeitig auf die Straße zu bringen". Andererseits könne es doch nicht angehen, dass die Baufirmen, wenn es denn schon Aufträge gebe, nicht anbeißen würden.

Buchholz appelliert an die Branche

Buchholz äußerte zwar Verständnis dafür, dass die Bauindustrie in Anbetracht der Sparmaßnahmen bei öffentlichen Aufträgen in den vergangenen Jahren ihre Kapazitäten zurückgefahren hätten. Dennoch appellierte er an die Branche, "die öffentliche Hand jetzt nicht im Stich zu lassen". Bis auf Weiteres wird also der Verkehr weiterhin an dem fix und fertig asphaltierten, aber gesperrten Streckenabschnitt der A21 vorbei laufen.

Technische Probleme an der Kreisstraße 40

Bei den laufenden Bauarbeiten an den Brückenbauwerken über die Kreisstraße 40 in Bornhöved sowie über eine Gemeindestraße in Ruhwinkel gebe es übrigens technische Probleme, teilte der LBV mit. Deshalb bleibe die K40 voraussichtlich bis zum 13. August für den öffentlichen Verkehr gesperrt.