Holmmoor. Nach bisherigen Erkenntnissen der Quickborner Polizei hatte der Mann seinen Pkw in einer Nothaltebucht abgestellt und war unvermittelt vor einen Sattelzug gelaufen. Dessen Fahrer (47) konnte einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter an die Unfallstelle bestellt. In Richtung Süden kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Diese dauern nach Auskunft der Polizei noch bis etwa 17 Uhr an.

