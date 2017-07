Friedrichskoog. Sie wurden an einem Priel beim Meldorfer Hafen ausgesetzt. Die Seehundbabys hätten sich in nur sieben Wochen das notwendige Gewicht angefuttert, sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger. Sie begleitete die ersten vier erfolgreich aufgezogenen Tieren dieser Saison bei ihrer Heimkehr in die Nordsee. Die jungen Robben waren als Babys Anfang Juni von ihren Müttern verlassen worden.

Hier finden Sie Fotos von der Seehundstation Friedrichskoog. Zur Bildergalerie

Von KN-online